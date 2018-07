STJD define último rebaixado à Série B: Portuguesa ou Fluminense

SÃO PAULO - A Série A do Campeonato Brasileiro de 2013, enfim, chegará ao seu fim nesta sexta-feira, às 11h. Pelo menos na esfera esportiva. Na última sessão do ano do Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), será definido o último rebaixado à Série B: Portuguesa ou Fluminense.

Condenada em primeira instância com a perda de quatro pontos por conta da escalação irregular do atacante Héverton, na última rodada do Brasileirão, a Lusa apresentou recurso e será julgada hoje. A punição à Portuguesa salvou o Fluminense, que terminou o campeonato com 46 pontos, na zona da degola. A Lusa ficou 12.ª colocação com 48 pontos, mas cairia para 44.

No julgamento do último dia 16, a Lusa foi considerada culpada por cinco votos a zero. Hoje, o recurso será analisado por outros nove auditores, entre eles o presidente do Tribunal, Flávio Zveiter. Como parte interessada do processo, o Fluminense participará do julgamento. A decisão de hoje é final e não cabe recurso.

A estratégia do advogado do Tricolor, Mário Bittencourt, é ressaltar que houve uma “infração” à legislação esportiva e que a punição para o caso “é clara”.

A diretoria do Fluminense está convicta de que o Tricolor conseguirá escapar pela terceira vez nos últimos 17 anos de da Segunda Divisão do Brasileiro – nas outras situações também houve decisões extracampo que livraram o clube carioca de ficar fora da elite.

O Flamengo também tenta hoje no Pleno do STJD desfazer a perda de pontos por causa da escalação de André Santos contra o Cruzeiro, no último jogo dos dois no Brasileiro.