STJD denuncia Atlético-PR por injúria racial de torcedor contra Tchê Tchê

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou nesta sexta-feira o Atlético Paranaense por injúria racial de seus torcedores contra o lateral-direito Tchê Tchê, do Palmeiras. O episódio aconteceu em duelo entre as equipes no último dia 14, pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A TV Palmeiras flagrou um torcedor gritando "macaco" e entregou as imagens ao Tribunal. Como o clube é responsável por seus torcedores, o Atlético será julgado na próxima quarta-feira, às 17 horas.

O time foi enquadrado no artigo 243-G - praticar ato discriminatório relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. As penas variam entre multa de R$ 100 a R$ 100.000 e também perda de pontos para o clube.