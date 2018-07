STJD denuncia santistas por críticas a árbitro do jogo com o Inter

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) anunciou nesta sexta-feira que vai julgar na próxima quarta-feira dois jogadores, mais o técnico e o presidente do Santos por incidentes na partida com o Inter, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro, no último dia 8 de setembro. O meia Lucas Lima foi expulso na derrota por 2 a 1, enquanto o zagueiro Gustavo Henrique, o técnico Dorival Junior e o mandatário Modesto Roma Junior ofenderam a arbitragem.

O estopim para os incidentes em Porto Alegre foram a expulsão de Lucas Lima por retardar uma cobrança de escanteio. A posturado meia foi enquadrada no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (conduta contrária à disciplina ou ética), o que pode render de um até seis partidas de suspensão.

Já no caso dos demais santistas, a denúncia entregue pelo STJD foi por entrevistas após o jogo com críticas ao árbitro Rodrigo Raposo. Gustavo Henrique e o técnico vão responder por desrespeito, enquanto o presidente foi responsabilizado por dupla ofensa. "Vimos que ele veio mal intencionado e isso não pode acontecer. Não pode fazer isso porque aqui tem trabalhadores", disse o zagueiro.

O treinador também atacou o árbitro. "Não tem nem o que falar, por que eu nunca vi isso no futebol, foi uma pena por que ali acabou desarticulando todo o trabalho", afirmou. Dorival e o defensor foram denunciados por desrespeito à arbitragem, que pode render uma suspensão de uma até seis partidas.

A denúncia mais grave é contra o presidente, que questionou a postura do árbitro, além de atacar a CBF e a Comissão de Arbitragem. "Dos nove jogos que ele apitou em 2014 pra cá teve uma vitória do visitante e um empate, os outros sete foram vitória do mandante, isso na Série A", criticou. "Tdo mundo sabe da incompetência do atual presidente da comissão de arbitragem e ninguém tira esse cara de lá. Ele me processou no STJD, se quiser me processar de novo, que me processe. mas ele não tem competência pra comandar a arbitragem brasileira", acrescentou.

A possível punição a Modesto Roma Junior é multa entre R$ 100 e R$ 100 mil e suspensão por 15 a 90 dias por dupla ofensa, já que foi enquadrado duas vezes no artigo que tipifica os ataques à arbitragem.