STJD denunciará Vasco e Corinthians após briga

"Eu tomei conhecimento que a procuradoria está apresentado uma denúncia até quinta. A procuradoria vai denunciar ambos os clubes. Hoje a legislação brasileira determina multa de R$ 100 a 100 mil e perda do mando de campo", explicou Zveiter, em entrevista ao SporTV.

Apesar de o Vasco ser o mandante da partida, também o Corinthians pode acabar responsabilizado. Para o time carioca, uma possível punição, porém, pode ser sem efeito. Se ficar proibido de jogar no Rio, o Vasco deve simplesmente voltar a Brasília, onde já mandou os jogos contra Flamengo (61.767 pagantes) e Corinthians (21.627). Em São Januário, seu recorde de público não chega a 15 mil pessoas.

No domingo, as arquibancadas do estádio Mané Garrincha foram palco de uma briga entre torcedores organizados das duas equipes no intervalo da partida. Como resultado, diversos feridos entre vascaínos, corintianos e policiais.

A principal justificativa encontrada para a confusão foi a venda de ingressos sem separação de torcidas no estádio, como admitiu o secretário-adjunto de Segurança Pública do Distrito Federal, Paulo Roberto Oliveira. Por isso, a polícia militar prometeu mudanças, que serão adotadas ainda neste Campeonato Brasileiro. Para começar, a venda de ingressos com separação entre as torcidas adversárias.

"Um jogo entre Vasco e Corinthians, onde já existia rixa entre as torcidas, deveria ter mais policiais fazendo essa separação. Acredito que esse episódio não venha mais a acontecer. Não existe atitude preventiva. Estamos sempre lidando com causa e efeito. As coisas só mudam depois que acontece", criticou Zveiter.