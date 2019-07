STJD indefere pedido do Vasco para impugnar partida com o Grêmio

Paulo César Salomão Filho, presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), indeferiu no final da noite de segunda-feira o pedido de impugnação de partida feito pelo Vasco para anulação do jogo contra o Grêmio - derrota por 2 a 1, no último dia 13, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. Em seu despacho, divulgado nesta terça, ele destacou a falta de condição exigida pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) para a iniciativa.

No confronto, a equipe carioca foi derrotada de virada, sendo que antes de sofrer dois gols chegou a abrir 2 a 0 com Yago Pikachu balançando as redes no início da etapa final. Entretanto, o gol acabou sendo anulado pelo árbitro paranaense Rodolpho Toski Marques após ele acionar o VAR (arbitragem de vídeo) e concluir que houve falta de Rossi em Matheus Henrique no começo da jogada.

Após receber e analisar os fatos, Paulo César Salomão Filho indeferiu o pedido do Vasco sob o fundamento de que, no presente caso, houve erro de interpretação da arbitragem e não erro de direito, necessário para a impugnação (conforme artigo 84 §2º, inciso III do CBJD).

"A jurisprudência histórica e pacífica deste STJD é no sentido que somente o erro de direito é que pode servir para arrimar a pretensão de Impugnação ao Resultado da Partida e o princípio do pro competitione informa que não se deve vulgarizar este instituto, deixando em dúvidas o resultado obtido em campo, quando inexistem fundamentos mínimos que arrimem a pretensão", acrescentou o presidente em seu despacho.

Com 13 pontos em 12 jogos, o Vasco está em 15.º lugar no Brasileirão. O time volta a jogar neste domingo, às 19 horas, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), diante do CSA, o 19.º e penúltimo colocado na tabela de classificação.