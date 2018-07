STJD investigará acordo entre clubes em empréstimo de atletas

A procuradoria da Justiça Desportiva pediu ao presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Caio Cesar Rocha, a abertura de inquérito para investigar a não participação de jogadores em partidas do Campeonato Brasileiro que envolvam o clube de origem e o time atual dos atletas.

O processo tem como base o artigo 33 do Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas de Futebol de 2015. O artigo proíbe acordos e qualquer outro ajuste que impeça o jogador emprestado de atuar contra seu time de origem.

Os clubes terão que explicar o possível "acordo de cavalheiros" e também a situação médica dos jogadores citados. Se constatada a infração, os clubes podem ser denunciados no artigo 191, inciso III do Código Brasileiro de Justiça Desportiva: "Deixar de cumprir ou dificultar o comprimento do regulamento, geral ou especial, de competição". Eventuais condenações podem gerar advertência ou multa de até R$ 100 mil.

Um dos episódios que mais chamou a atenção durante o Brasileirão foi a ausência de Emerson e Paolo Guerrero na partida entre Flamengo e Corinthians, no dia 12 deste mês. Os dois atacantes não entraram em campo com a camisa do time carioca por conta de um acordo entre a diretoria rubro-negra e a direção do Corinthians, time ao qual pertenciam.

Longe do gramado, a dupla de ataque viu o Flamengo ser derrotado pelo rival paulista por 3 a 0, no Maracanã, pela 13ª rodada. Esta é apenas uma das sete partidas que serão investigadas pelo STJD nas próximas semanas.

CONFIRA ABAIXO OS JOGOS QUE SERÃO INVESTIGADOS PELO STJD

Palmeiras x Goiás - 24/05/2015, 3ª Rodada

Atleta: Felipe Menezes (Goiás)

Atlético Mineiro x Vasco - 31/05/2015, 4ª Rodada

Atleta: Serginho (Vasco)

Internacional x Coritiba - 07/06/2015, 6ª Rodada

Atleta: Wellington Paulista (Internacional)

Vasco x Cruzeiro - 13/06/2015, 7ª Rodada

Atleta: Duvier Riascos (Vasco)

Sport x Atlético Mineiro - 08/07/2015, 12ª Rodada

Atleta: André Felipe Ribeiro de Souza (Sport)

Flamengo x Corinthians - 12/07/2015, 13ª Rodada

Atletas: Emerson Sheik e Guerrero (Flamengo)

Grêmio x Flamengo - 18/07/2015, 14ª Rodada

Atletas: Pará (Flamengo) e Erazo (Grêmio)