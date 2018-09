STJD julgará primeiros 58 clubes por calote no pagamento de multas

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) intimou nesta sexta-feira os primeiros 58 clubes denunciados pela procuradoria por calote no pagamento de multas aplicadas pelo tribunal este ano. Entre eles, há seis clubes da Série A: São Paulo, Grêmio, Cruzeiro, Vitória, Ceará e Santos. O julgamento está marcado para a próxima quarta-feira, pela 3.ª Comissão Disciplinar.

No domingo, o Estado mostrou que desde o início de janeiro até o dia 12 de setembro o STJD havia aplicado R$ 1,324 milhão em multas a jogadores, dirigentes, treinadores e clubes do futebol brasileiro como pena por infrações disciplinares. No entanto, apenas R$ 373,7 mil foram efetivamente pagas - menos de 30% do total.

A procuradoria do STJD realizou um mutirão na última quarta para levantar todos os inadimplentes. Ao todo, os procuradores decidiram apresentar 103 denúncias contra 68 clubes. O julgamento dos primeiros 58 citados acontecerá em sessão convocada unicamente para este fim. Além dos clubes, seus presidentes também foram citados.

As agremiações estão sendo enquadradas por infração ao artigo 223 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de descumprimento de decisão. A punição prevê nova multa, que pode chegar a R$ 100 mil. Caso a pena tenha sido aplicada a um jogador ou dirigente, a nova punição prevê suspensão automática até que se cumpra a decisão, além de correr o risco de ficar impedido de atuar por um período que varia de 90 a 360 dias.

Confira os clube denunciados:

- Remo (PA), Brasil de Pelotas (RS), Fortaleza (CE), Belo Jardim (PE), Moto Club (MA) (citado duas vezes), São Paulo (SP), Grêmio (RS), Atlético Goianiense (GO), Cruzeiro (MG), Baré (RR), Bragantino (SP), Parnahyba (PI), Altos (PI), Nacional (AM), Botafogo (PB), Santos (AP), Macapá (AP), Jacuipense (PA), Corumbaense (MS), Guarani (SP), Vitória (BA), Cordino (MA), Náutico (PE), Uberlândia (MG), Ceará (CE), Santa Cruz (PE), CRB (AL), Sampaio Correa (MA), Aparecidense (GO), São Francisco (BA), Linense (SP). Santos (SP), Ypiranga (RS), Santa Rita (AL), Guarani (CE), Fluminense de Feira (BA), CSA (AL), Portuguesa (SP), Itumbiara (GO), Treze (PB), Embu das Artes (SP), Interporto (TO), Seleção do Amapá (AP), Mogi Mirim (SP), Iporá (GO), River (PI), Manaus (AM), São Gonçalo do Amarante (CE), Ceilândia (DF), Independente (PA), Internacional (SC) (citado duas vezes), Operário (MS), Sergipe (SE), Kindermann (SC), Grêmio Osasco Audax (SP), Barcelona (RO), Minas Icesp Futebol Feminino (DF) e Sinop (MT).