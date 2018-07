STJD julgará Prudente por escalação irregular de jogador

A denúncia contra o time de Presidente Prudente está baseada no artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê perda de até três pontos além de multa de R$ 100 mil ao clube. No caso do atleta, a punição pode chegar até um ano longe dos gramados, segundo a redação do artigo 223 do CBJD.

Paulão havia sido expulso na partida contra o Avaí. Com isso, foi punido com dois jogos de suspensão. Cumpriu apenas um contra o Atlético-MG. Contra o Flamengo, foi relacionado para a partida, entrando durante a segunda etapa em substituição a um companheiro de equipe.

Até o momento, o advogado do Prudente, Pedro Diniz, e o diretor técnico, Rodrigo Pastana, preferem não fazer nenhum pronunciamento até que os dois casos sejam julgados pela Segunda Comissão Disciplinar do STJD, na próxima terça-feira. Eles irão expor a linha de raciocínio bem como a defesa no momento do julgamento.