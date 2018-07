STJD julgará Ronaldinho Gaúcho, Thiago Neves e Kleber nesta sexta-feira

RIO - O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) informou nesta quarta-feira que Ronaldinho Gaúcho e Thiago Neves, do Flamengo, e Kleber, do Palmeiras, serão julgados na próxima sexta. O atacante do time paulista foi denunciado por conta da atitude contra o 'fair-play', enquanto os flamenguistas vão responder pela confissão de que forçaram o terceiro cartão amarelo para ficar de fora da partida contra o Ceará, no sábado.

Kleber terá que dar explicações sobre o lance polêmico que gerou confusão em campo nos minutos finais da partida contra o Flamengo, no Pacaembu, na quarta-feira passada. Na ocasião, ele surpreendeu a defesa carioca ao não devolver a bola, após uma falta marcada sobre Junior Cesar, e arrancar em direção ao gol.

Os jogadores do Flamengo poderão ser punidos por causa da declaração de Thiago Neves de que a dupla forçou o terceiro cartão amarelo para ficar de fora da partida do final de semana e liberada para disputar as partidas que considera mais importantes no Brasileirão.

Além dos atletas, o Palmeiras será julgado no mesmo dia por não ter evitado que um torcedor mirasse um raio laser no rosto do goleiro Felipe durante a partida. O artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva prevê multa de R$ 100 a R$ 100 mil para os clubes que não prevenirem ou reprimirem "desordens em sua praça de desporto".