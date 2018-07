STJD libera Danilo e Manoel para jogar no fim de semana do Brasileirão

Palmeiras e Atlético-PR receberam uma grande notícia nesta quarta-feira. Depois do clube paranaense recorrer do indeferimento do pedido de efeito suspensivo de Manoel, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) liberou o zagueiro para disputar o jogo contra o Atlético Mineiro, domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

Embora o Palmeiras não tenha recorrido da decisão, o STJD julgou o caso do zagueiro Danilo similar ao de Manoel. Assim, também liberou o palmeirense para enfrentar o Grêmio, sábado, no Palestra Itália.

Os dois jogadores foram suspensos após discutirem em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Danilo pegou 11 jogos de suspensão por racismo e por cuspir no adversário, enquanto Manoel foi punido em quatro partidas.

Um julgamento do recurso - feito pelas duas equipes - no Pleno do STJD definirá se os zagueiros precisarão cumprir o resto da pena. Manoel tem ainda dois jogos de suspensão. Danilo, por sua vez, só retornaria no clássico contra o Corinthians, em agosto.