STJD libera jogadores do Inter e do Atlético-PR O meia Ivan González, do Atlético Paranaense, e o lateral Daniel, do Internacional, foram advertidos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quarta-feira e estão liberados para defender seus times na rodada do Brasileirão no final de semana. O clube de Curitiba, também julgado nesta quarta, escapou de uma multa por ter atrasado o reinício do jogo entre os dois times, no dia 22 de setembro.