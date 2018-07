STJD marca julgamento de Palmeiras e Flamengo para quinta-feira

Primeiro e segundo colocados do Brasileirão, Palmeiras e Flamengo vão enfrentar uma importante decisão nesta quinta-feira. Trata-se da data do julgamento dos recursos que serão analisados pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio de Janeiro.

A partir das 10 horas da manhã, os dois clubes tentarão reverter as punições sofridas em julgamento realizado no dia 13 de junho. Palmeiras e Flamengo foram julgados por causa da confusão da torcida com policiais no confronto disputado no dia 5 de junho, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela sexta rodada do Brasileirão.

O jogo foi atrapalhado por confusão entre torcedores e policiais nas arquibancadas, o que atrasou o início do segundo tempo em 12 minutos. Gás de pimenta havia se espalhado pelo gramado, causando mal-estar em torcedores e até jogadores. O gás foi consequência de "um princípio de tumulto entre as torcidas na parte externa do Estádio chegando ao seu interior", segundo escreveu o árbitro Dewson Fernando Freitas da Silva na súmula do jogo.

A confusão causou condenação aos dois clubes. O Flamengo, mandante do jogo, recebeu multa de R$ 51 mil e perda de um mando de campo. Já o Palmeiras foi condenado a pagar multa R$ 80 mil e ainda sofreu a perda de um mando de campo com portões fechados. Os dois clubes recorreram da decisão e os recursos serão finalmente julgados.

A perda de mando de campo poderá trazer prejuízos aos dois times. Se a condenação inicial for confirmada, o Flamengo não poderá jogar no Maracanã justamente quando se preparava para voltar ao estádio, vetado para jogos por causa da Olimpíada. O time carioca vem mandando jogos em Brasília e Cariacica.

Já o Palmeiras perderá a vantagem de jogar diante de sua torcida no Allianz Parque, um dos seus trunfos neste Brasileirão. O time paulista perdeu apenas uma em casa na competição. Atualmente, lidera a tabela, com 43 pontos, contra 40 do vice-líder Flamengo.