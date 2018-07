STJD marca julgamento do caso Iago Maidana para segunda-feira

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) agendou para a próxima segunda-feira, dia 26 de outubro, o julgamento do processo envolvendo o atleta Iago Maidana e os clubes São Paulo, Criciúma e Monte Cristo. O defensor está desde setembro no time do Morumbi e terá o caso analisado pelo tribunal por suspeita de irregularidades, como a participação de um fundo de investidores, e como pena, as equipes podem até ser rebaixadas.

O próprio defensor também foi denunciado no caso. O julgamento será as 17h. Segundo o STJD, Iago rescindiu contrato com o Criciúma no começo de setembro. A multa de R$ 400 mil foi paga por uma empresa chamada Itaquerão Soccer, intermediário não registrado na CBF. Desde 1.º de maio a Fifa proíbe a participação de investidores em transferências, regra que faz a operação ser irregular.

Outra infração se deu após à saída do Criciúma. O zagueiro passou dois dias registrado no Monte Cristo, da terceira divisão de Goiás, e depois acertou com o São Paulo, que no mês passado pagou R$ 2 milhões por 60% dos direitos econômicos. "O Monte Cristo atuou como ponte para concretização da transferência e para atender os interesses da empresa", explicou em comunicado o STJD na última semana.

A Procuradoria ofereceu denúncia ao analisar um dossiê elaborado pela CBF com documentos do caso. Os três clubes enviaram documentação e foram denunciados, assim como o próprio Iago Maidana. Além das regras da Fifa, as equipes feriram dois regulamentos nacionais de participação de intermediários e transferências de atletas. O São Paulo vai responder por tripla infração ao artigo 191 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva.

As punições previstas variam de advertência, multa e perda pontos, até a suspensão do registro de novos jogadores por dois anos e rebaixamento. As sanções podem ainda ser aplicadas de forma cumulativa. Já o jogador de 19 anos pode ser suspenso ou até proibido de atuar.