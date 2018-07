STJD marca julgamento e invasão pode render multa e perda de mando ao Guarani

Após a derrota por 4 a 0 para o ABC, em Natal, no último domingo, no jogo de ida das semifinais do Campeonato Brasileiro da Série C, o Guarani parece desanimado para o duelo da volta, que vai definir uma vaga na decisão. Precisa devolver a goleada ou vencer por, no mínimo, 5 a 0 para ir à final. Antes disso, nesta quarta-feira, vai ter que se defender no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) acusado de sua torcida ter invadido o campo nas quartas de final.

O time paulista pode ser multado e até perder mando de campo. Tudo pelos casos de invasão de torcida, agressão e comportamento indevido de gandulas na vitória por 3 a 0 sobre o ASA, na rodada de volta das quartas de final, em Campinas (SP), no último dia 8.

Na ocasião, o árbitro relatou na súmula que torcedores invadiram o gramado após o apito final e um deles agrediu o jogador Diogo, do ASA. O episódio se enquadra no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBDF), que determina multa de R$ 100 a R$ 100 mil para o time que deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir invasão do campo.

O clube ainda corre o risco de perder mandos de campo, já que o primeiro parágrafo do artigo estipula a punição se a invasão "for de elevada gravidade ou causar prejuízo ao andamento do evento". A decisão dependerá do quão grave for considerada a ação, já que ela ocorreu após o jogo e não prejudicou o andamento da partida.

O Guarani também será julgado no artigo 191, que caracteriza o não cumprimento do regulamento da competição. A multa nesse caso também varia de R$ 100 a R$ 100 mil. O Regulamento Geral da CBF determina que o quadro de gandulas seja formado por no mínimo seis integrantes e um deles foi expulso por retardar a posse de bola.

Os jogadores voltam aos treinos nesta terça-feira e a missão é recuperar o lado psicológico após a derrota com placar elástico sofrido em Natal. O jogo de volta vai ser disputado neste domingo, ás 21 horas, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.