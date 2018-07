STJD multa Corinthians e interdita o setor norte do Itaquerão

O uso de sinalizadores por parte da torcida voltou a causar punições ao Corinthians, nesta quarta-feira. Em julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o time paulista foi multado em R$ 10 mil e teve interditado o setor norte do Itaquerão por um jogo no Brasileirão.

A decisão foi tomada por unanimidade pela Terceira Comissão Disciplinar do STJD e cabe recurso junto ao Pleno do tribunal. O clube ainda não se manifestou sobre um possível recurso no STJD.

Os auditores puniram o Corinthians pelo uso de sinalizadores, por parte da torcida, antes do início da partida e antes do começo do segundo tempo no clássico com o São Paulo, no dia 11 deste mês, no Itaquerão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

De acordo com a súmula da arbitragem, os sinalizadores não chegaram a atrapalhar o início e o reinício do jogo. Segundo os auditores, a punição se deveu à reincidência do time em casos de sinalizadores no estádio, algo proibido pela CBF.

O próximo jogo do Corinthians em casa será justamente na próxima rodada, a 11ª do Brasileirão. No domingo, receberá o Botafogo, às 16 horas. O STJD não confirmou se a punição será cumprida no fim de semana.