STJD multa Corinthians e Palmeiras por confusões em clássico

Corinthians e Palmeiras foram multados nesta sexta-feira por decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Os dois clubes paulistas foram punidos por causa das confusões no clássico disputado no dia 17, no Itaquerão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Líder do Brasileirão, o Palmeiras foi multado em R$ 4 mil por atraso ao entrar em campo para o início do primeiro e do segundo tempo. Já o anfitrião terá que desembolsar R$ 15 mil por causa da confusão da torcida com a polícia nas arquibancadas e também em razão dos sinalizadores acendidos durante o jogo.

De acordo com o STJD, a maior confusão no clássico foi protagonizada pela torcida Gaviões da Fiel, que ergueu faixa no estádio, apesar da proibição de entrar no estádio, por decisão do Ministério Público e da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. A polícia militar entrou em confronto com parte dos torcedores ao tentar remover a faixa.

Objetos foram lançados no gramado durante o jogo e também contra os próprios policiais. Além disso, diversos sinalizadores foram acendidos no setor norte e sul no começo da partida e ainda durante a execução do Hino Nacional. Segundo a súmula do árbitro Heber Roberto Lopes, torcedores do Corinthians cuspiram na direção da arbitragem.

O próprio juiz foi julgado nesta sexta pelo STJD. Ele havia sido denunciado por excesso de autoridade, por ter dado um empurrão no atacante Dudu, do Palmeiras. Foi absolvido. Já o lateral-direito Léo Príncipe foi julgado pela expulsão no clássico. Recebeu apenas uma advertência do STJD. Os dois clubes ainda podem recorrer destas decisões do tribunal.