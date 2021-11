STJD multa Flamengo por cantos homofóbicos de sua torcida na partida com o Grêmio

O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) multou, nesta segunda-feira, o Flamengo em R$ 50 mil por causa de cantos homofóbicos de sua torcida na partida contra o Grêmio, pela Copa do Brasil, em 15 de setembro, no Maracanã.

O árbitro Rodolpho Toski, os assistentes Bruno Boschilia e Victor Hugo Imazu dos Santos, o quarto árbitro Lucas Paulo Torezin, o inspetor da CBF, Almir Alves de Mello, e o delegado da partida, Marcelo Viana, também foram denunciados, mas acabaram absolvidos.

O Coletivo de Torcidas Canarinhos LGBTQ apresentou uma "Notícia de Infração", em 27 de setembro, após analisar imagens que estavam na internet, gravadas no jogo pelas quartas de final da Copa do Brasil, onde é possível ouvir um coro da torcida do Flamengo entoando: "Arerê, gaúcho dá o c* e fala tchê".

Após análises das imagens, a Procuradoria entendeu que o comportamento da torcida se enquadra no artigo 243-G do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva).