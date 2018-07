STJD multa São Paulo em R$ 100 mil por caso de Iago Maidana São Paulo, Criciúma e Monte Cristo foram punidos com multa de R$ 100 mil cada um pela transação envolvendo o zagueiro Iago Maidana, contratado no mês passado pelo clube paulista. Já o jogador recebeu multa de R$ 10 mil. O "Caso Iago" foi julgado no início da noite desta segunda-feira pela 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em audiência que durou cerca de duas horas e meia. A questão, porém, ainda deverá ter uma decisão final do Pleno do STJD, já que tantos os clubes quanto a procuradoria devem recorrer.