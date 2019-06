STJD nega pedido do Botafogo e Palmeiras recupera pontos no Brasileirão

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) rejeitou por unanimidade o pedido do Botafogo para ser anulada a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, pela sexta rodada do Brasileirão. O julgamento aconteceu nesta terça-feira, em Salvador, e todos os nove votos foram contrários à solicitação do clube carioca.

Com a decisão do STJD, o Palmeiras volta a ter 25 pontos na tabela do Brasileirão. A equipe alviverde lidera o campeonato, agora com cinco pontos a mais que o vice-líder Santos. O Botafogo permanece em sétimo lugar, com 15 pontos.

No jogo entre Botafogo e Palmeiras, realizado no dia 25 de maio, no Mané Garrincha, o árbitro Paulo Roberto Alves Junior aplicou cartão amarelo ao atacante Deyverson, do Palmeiras, por simulação e determinou o reinício da partida. Na alegação do Botafogo, após a reposição da bola pelo goleiro Gatito, o árbitro interrompeu o jogo para consultar o árbitro de vídeo e analisar as imagens da jogada anterior. Alertado pelo VAR, Paulo Roberto voltou atrás e marcou o pênalti a favor do Palmeiras, que venceu por 1 a 0.

No pedido de impugnação, o Botafogo alegou erro de direito se baseando na regra 5 da Fifa e no protocolo 8.12 do VAR, que diz que a decisão do árbitro não pode ser alterada após o reinício da partida. Entretanto, para o STJD, não houve irregularidade na marcação.

No julgamento desta terça-feira, o árbitro daquele jogo, Paulo Roberto Alves Junior, prestou depoimento pessoalmente em Salvador. Já o árbitro de vídeo Adriano Milczvski falou por videoconferência. Ambos negaram que o juiz tenha apitado para o reinício da partida. Áudios da conversa entre eles durante o momento de revisão do lance foram ouvidos no julgamento.

Os nove votos foram de Decio Neuhaus (relator), Otávio Noronha (vice-presidente do STJD), Ronaldo Piacente (vice-presidente administrativo), João Bosco Luz (auditor), José Perdiz (auditor), Mauro Marcelo de Lima e Silva (auditor), Arlete Mesquita (auditora), Antônio Vanderler (auditor) e Paulo César Salomão Filho (presidente do STJD).