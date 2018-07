STJD nega recurso e Palmeiras perde mando na Série B

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) negou recurso ao Palmeiras, que vai ter que jogar suas quatro primeiras partidas como mandante na Série B do Campeonato Brasileiro distante de São Paulo. Nesta quinta-feira, o Pleno do tribunal decidiu manter a decisão da Quarta Comissão Disciplinar, que, em primeira instância, puniu o clube alviverde com a perda de quatro mandos de campo e multa de R$ 30 mil.

A punição foi por conta da ação da torcida do Palmeiras na partida que culminou com o rebaixamento do clube no Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo. Na súmula do jogo, ocorrido em 23 de outubro passado, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, o árbitro Elmo Alves Resende Cunha relatou a agressão de torcedores alviverdes a quatro policias militares, que inclusive sofreram ferimentos.

Imagens registradas por câmeras de televisão mostram os torcedores cercando os policiais na grade entre a arquibancada e o campo de jogo. O árbitro também anotou na súmula que uma bomba foi jogada pela torcida em direção aos militares.

O advogado do Palmeiras, André Sica, argumentou nesta quinta-feira, perante o Pleno do STJD, que o clube fez tudo que estava a seu alcance para segurar a torcida. "O Palmeiras tomou todas as medidas para a prevenção. Não dava para fazer mais do que foi feito. Não posso mudar uma massa. A massa estava lá. A única coisa que daria para fazer era fechar os portões, mas daí a gente acaba com o nosso futebol", alegou ele.

A punição deve ser cumprida nos próximos quatro jogos de competições organizadas pela CBF que o Palmeiras jogar. Como o clube está na Libertadores, só vai estrear na Copa do Brasil nas oitavas de final, já no segundo semestre. Assim, os mandos de campo serão retirados na Série B, que começa em maio.

Durante o Brasileirão passado, o Palmeiras foi obrigado a jogar quatro vezes distante 100km da cidade de São Paulo, por conta da atitude da torcida que arremessou cadeiras no gramado do Pacaembu no clássico contra o Corinthians. Por isso, enfrentou Coritiba, Cruzeiro e Botafogo em Araraquara e o Fluminense em Presidente Prudente.