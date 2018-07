STJD ouve dirigente que denunciou lobby em convocação de Leomar

RIO - O presidente do Sport, Luciano Bivar, foi ouvido nesta terça-feira pelo auditor do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Miguel Cançado, na sede da OAB de Goiás, a fim de prestar esclarecimentos sobre denúncia de que houve esquema de corrupção na seleção, em 2001, para a convocação do jogador Leomar, que disputou como titular naquele ano a Copa das Confederações, no Japão e Coreia do Sul.

O volante, na época, pertencia o Sport, que era comandado por Bivar. O dirigente, que chegou a ser candidato à presidência da República em 2006, voltou à presidência do clube pernambucano recentemente.

De acordo com o procurador do STJD, Paulo Schmitt, Cançado e Bivar foram orientados a não dar declarações sobre o depoimento, a fim de não atrapalhar o inquérito aberto pelo STJD há duas semanas para apurar a denúncia. "Eu pedi isso, é o mais prudente."

Quinta, na sede do STJD, no Rio, Emerson Leão, então técnico da seleção em 2001, e Antonio Lopes, que era o coordenador da equipe durante a competição, vão ser ouvidos. A imprensa não vai ter acesso ao encontro dos auditores do tribunal com os dois "convocados".