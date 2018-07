STJD pede 'esclarecimentos' a Felipão após acusações

A procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) quer "esclarecimentos" do técnico Luiz Felipe Scolari depois de o treinador afirmar que já estava "ensaiado" que o Corinthians seria absolvido no Pleno do STJD pela acusação de ter escalado irregularmente o volante Petros em duas partidas do Brasileirão.

De acordo com assessoria de imprensa do STJD, o pedido da procuradoria foi remetido à presidência do tribunal. No documento, a procuradoria classificou como "preocupante" as observações feitas por Felipão sobre o Campeonato Brasileiro e o STJD.

No domingo, após a derrota do Grêmio para o Corinthians em São Paulo, Felipão afirmou que já estava escolhidas as equipes que vão disputar à Libertadores de 2015. "Acho que não é interessante para o futebol brasileiro e para quem dirige o futebol brasileiro dois clubes do Sul e dois de Minas Gerais. É interessante ter dois de São Paulo e um do Sul", disse.

O treinador também indicou que tinha certeza que o Corinthians seria absolvido no julgamento que ocorreu na quarta-feira - como realmente foi. "Tu acreditas nesse julgamento? "Vai é ganhar quatro pontos. Esquece, isso já está ensaiado. Esse julgamento é bobagem."