STJD pede exclusão da Portuguesa da Série B do Brasileiro

RIO - A procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva pediu nesta sexta-feira a exclusão da Portuguesa da Série B do Campeonato Brasileiro. Fez isso como forma de punição devido ao fato de a equipe ter abandonado a partida contra o Joinville, válida pela primeira rodada do torneio, no fim de semana.

A Portuguesa foi denunciada em dois artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD): o 205, que prevê desde a perda de pontos para o adversário até a exclusão do campeonato; e o 231, que prevê a exclusão e multa de até R$ 100 mil. O clube foi enquadrado também no artigo 69-2 do Código Disciplinar da Fifa, que pode acarretar na exclusão da Portuguesa do Brasileiro.

Argel Fucks, técnico da Lusa, Marcos Lico, membro da diretoria, e Ilídio Lico, presidente do clube, foram denunciados no mesmo artigo do CBJD - o 243-A -, mas com punições diferentes. Enquanto o treinador Argel pode ser suspenso de 6 a 12 partidas, os dois dirigentes devem pegar penas mais duras, com suspensão prevista de 180 a 360 dias, além de multa de até R$ 100 mil. Marcos Lico foi denunciado ainda no artigo 258-B, o que pode lhe render de 15 a 180 dias de suspensão.

No último sábado, a Portuguesa abandonou a partida em Joinville aos 17 minutos da primeira etapa, alegando que seu presidente foi intimado a obedecer uma liminar, concedida a um torcedor, que a garantia na Série A do Brasileiro. Ilídio Lico, de acordo com a versão oficial do clube, poderia ser preso se não respeitasse a decisão judicial. A equipe aguarda agora a decisão do Tribunal. O clube ainda não foi comunicado da ação.