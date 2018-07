STJD pode punir o Atlético-PR por ofensas contra Tchê Tchê, do Palmeiras

A procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) vai analisar as imagens em que o volante Tchê Tchê, do Palmeiras, é vítima de injúria racial antes da partida contra o Atlético-PR, domingo passado, na Arena da Baixada. O clube paranaense pode sofrer punições pelo incidente.

O episódio ocorreu no momento em que os jogadores do Palmeiras saiam do vestiário e subiam as escadas rumo ao gramado da Arena da Baixada. Quando Tchê Tchê apareceu, um torcedor gritou "Tchê Tchê macaco". O jogador chegou a virar e olhar para o atleticano, mas não reagiu.

A injúria não foi registrada na súmula da partida, mas acabou sendo captada pela TV oficial do Palmeiras. O STJD informou que a procuradoria já recebeu as imagens e analisa o caso para decidir se ingressará com uma queixa contra o clube no tribunal.

O volante deve dar entrevista coletiva nesta quarta-feira, quando o elenco se reapresenta, e deve falar do assunto. Veja o vídeo divulgado pela TV oficial do Palmeiras e o xingamento racial do torcedor, que aconteceu aos 3m17.