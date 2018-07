STJD pune 24 por briga na Série D e absolve jogador que foi preso

O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) mostrou, nesta sexta-feira, que teve um entendimento completamente diferente da Polícia Militar sobre os responsáveis pela briga entre Brasil de Pelotas e Londrina, na semifinal do Campeonato Brasileiro. Suspendeu 24 pessoas, entre atletas e profissionais de comissão técnica e absolveu apenas um dos 25 indiciados.

O único que passou ileso pelo julgamento da Quarta Comissão Disciplinar foi o goleiro Eduardo Martini, do Brasil de Pelotas, que saiu de campo no Estádio do Café direto para o camburão por agredir Chimbica, um dos membros da comissão técnica do Londrina. Martini depois ainda chutou o profissional enquanto este estava desacordado, no chão.

Mandante na partida, que colocou o Brasil de Pelotas na final da Série D, o Londrina foi punido com multa de R$ 20 mil e perda de quatro mandos de campo, sendo dois deles com portões fechadas. O time gaúcho, por sua vez, foi absolvido.

Foram punidos pelo Londrina: Madson (dois jogos), Alan (sete), Anderson leite, Marcelo, Diego, Cristovam, Leonardo, Elias, Guilherme, Robson e Hiago (seis), além do massagista Marcel Rockenbach (três) e do técnico Cláudio Tencati (um).

Pelo lado do Brasil de Pelotas, vão cumprir suspensão o técnico Rogério Zimerman (um jogo), João Beschorner (três), Márcio (10), Eduardo, Eduardo Martins, Jenner, Gustavo, Ederson, Alex Lessa e Cirilo (seis). O massagista Paulo Sérgio também recebeu três jogos de gancho.

RELEMBRE

No dia 1º de novembro, toda a confusão começou aos 26 minutos do segundo tempo quando o técnico Rogério Zimmermann, do time gaúcho, foi expulso por reclamação, mas não deixou o gramado. Ele ficou parado na porta do vestiário e o árbitro teve que intervir. Durante a paralisação, uma briga generalizada tomou conta no gramado.

O goleiro Eduardo Martini acertou um soco no rosto de Chimbica, um dos membros da comissão técnica do Londrina. Quando Chimbica caiu no chão desacordado, o goleiro ainda chutou a cabeça do profissional. Daí em diante a confusão só aumentou de proporção. Alguém ligado ao time do Brasil entrou no campo com um espeto de churrasco e foi detido pelos policiais.

Chimbica foi encaminhado para a ambulância do estádio. Durante a confusão, com a partida já paralisada, a direção do Londrina pedia a prisão de Martini ainda no gramado. Ele foi expulso junto com mais três jogadores do Londrina: Diogo Roque, Alan Vieira e Madson.

Depois de muita discussão, o goleiro deixou o campo acompanhado pela PM e seguiu para o camburão. Em seguida foi encaminhado para ser registrado um boletim de agressão corporal.

Antes da paralisação, o jogo estava empatado. O Brasil abriu 2 a 0, com dois gols de Nena. O Londrina reagiu no segundo tempo, diminuindo aos 20 minutos, com Diogo Roque e aos 24 com Sílvio. Dois minutos depois houve toda aquela confusão. A partida foi reiniciada com mais de trinta minutos de atraso.

O Brasil de Pelotas ainda teve um pênalti a seu favor, mas Nena desperdiçou. Já com 66 minutos do segundo tempo, o árbitro apitou o fim do jogo e os gaúchos comemoraram a vaga na final da Série D. A primeira partida da decisão, domingo passado, em Pelotas, terminou com empate sem gols contra a Tombense. A volta é no próximo domingo, em Muriaé (MG).