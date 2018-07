STJD pune América-AM, e Joinville herda vaga na Série C O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu o América-AM nesta quinta-feira, com a perda de seis pontos, pela escalação irregular do jogador Amaral Capixaba na Série D do Campeonato Brasileiro. Vice-campeão, o clube manauara perdeu a vaga para a Série C e beneficiou o Joinville, que herdou o lugar do rival e conquistou o acesso.