STJD pune cruzeirense Romero por quatro jogos após pisão nas costas de rival O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) definiu nesta quarta-feira a punição do argentino Lucas Romero. O jogador do Cruzeiro foi julgado pela Terceira Comissão Disciplinar e acabou suspenso por quatro partidas por sua expulsão na estreia do Campeonato Brasileiro diante do Coritiba, no último dia 14.