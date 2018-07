STJD pune e tira 21 pontos do América-MG na Série B

O América-MG foi punido nesta segunda-feira com a perda de 21 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro, por ter relacionado irregularmente o lateral Eduardo para quatro jogos da competição. A decisão foi tomada no início da noite pela 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por 4 votos a 1.

O atleta atuou apenas por uma partida pelo América-MG, contra o ABC, mas, como ficou entre os suplentes em outras três vezes (contra Paraná, Oeste e América-RN), a punição é extensiva aos quatro jogos.

Ele não poderia atuar por mais nenhum clube na temporada, pois defendera antes São Bernardo, pela primeira fase da Copa do Brasil, e Portuguesa, em seis partidas da Série B. O clube mineiro infringiu assim o Artigo 49 do Regulamento Geral de Competições da CBF e o Artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

Além de perder 21 pontos em decisão da 1ª Comissão, o América foi multado em R$ 4 mil. O clube vai recorrer ao Pleno do STJD. Enquanto isso, vai ter que amargar uma queda abrupta na tabela da Série B, da oitava para a última posição da competição, com 12 pontos. Com isso, o Bragantino subiu para o 16.º lugar e, no momento, está fora da zona de rebaixamento.

De acordo com o CBJD, o América perdeu 12 pontos (pelas quatro partidas em que Eduardo assinou a súmula) e mais 9 pontos (correspondentes aos três jogos que o clube venceu com o atleta à disposição - contra Paraná, Oeste e ABC). Eduardo foi apresentado ao clube em 27 de junho e já deixou o clube.