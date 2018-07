STJD pune River-PI com a perda de 4 pontos na Série D

Os clubes brasileiros que redobrem os cuidados nas inscrições de seus atletas porque o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio, já demonstrou que pretende agir com rigor e absolutamente dentro da lei. Nesta quinta-feira, o River-PI perdeu quatro pontos no Campeonato Brasileiro da Série D, em julgamento realizado pela 4.ª Comissão Disciplinar. A decisão cabe recurso, mas as chances de reversão são consideradas quase nulas.

Na última segunda, o América-MG perdeu 21 pontos na Série B e na quarta foi a vez do Villa Nova, também de Minas Gerais, perder 14 pontos na Série D.

O clube piauiense perdeu quatro pontos. Em terceiro no Grupo A2, com 10 pontos, o time até poderia sonhar com a classificação à segunda fase, mas com a punição o clube de Teresina cai para quarto lugar, com seis pontos, dando a segunda vaga para o Moto Club, do Maranhão, que tem 10. O líder Remo-PA, com 14 pontos, já estava classificado.

MESMA FALHA

Denunciado por escalar George Michael na partida contra o Moto Club, o River perdeu os quatro pontos e ainda arcará com uma multa de R$ 1 mil. O time tricolor foi pego no artigo 49 do Regulamento Geral de Competição da CBF, que prevê que um jogador não pode atuar, no mesmo ano, por três clubes diferentes em competições organizadas pela entidade.

Michael já atuou em dois jogos pelo Potiguar, de Mossoró (RN), no Copa do Brasil, e pelo CRB-AL na disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. No River, o atleta entrou em campo contra o Moto Club, infringindo o artigo 214, que trata sobre escalação de jogadores irregulares na súmula.

Assim como o Villa Nova, também punido pelo mesmo motivo e artigo, o clube do Piauí coloca a culpa na CBF, que regularizou Michael no River. Isaac Chaficks, advogado que defende o time de Teresina, confirma que o clube procurou a entidade sobre a legalidade do atleta, antes de fechar contrato.