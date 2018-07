STJD recebe dossiê da CBF para analisar o caso Iago Maidana

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) vai anunciar até quinta-feira se vai oferecer denúncia contra o São Paulo e demais envolvidos na contratação do zagueiro Iago Maidana, de 19 anos. A CBF encaminhou à Procuradoria do órgão a documentação fornecida pelos clubes para análise do material e futura decisão se o caso vai à julgamento.

O procurador do STJD, Paulo Schmitt, confirmou já ter recebido um dossiê com informações do caso. A suspeita de irregularidade recai sobre o formato da operação para a chegada do defensor ao São Paulo. Após rescindir com o Criciúma por R$ 800 mil, o zagueiro passou dois dias vinculado ao Monte Cristo, da terceira divisão de Goiás, e depois acertou com o São Paulo por R$ 2 milhões por 60% dos direitos econômicos.

A investigação da CBF recaiu sobre a participação de investidores na saída do clube catarinense. A empresa Itaquerão Soccer, sediada no mesmo endereço de uma distribuidora de bebidas em São Paulo, bancou a multa rescisória do atleta. Desde maio, uma regulamentação da Fifa proíbe o envolvimento de terceiros interessados em transferências de jogadores e prevê como uma das punições a proibição de efetuar transferências por tempos determinados.

Iago Maidana treina com o elenco profissional no CT da Barra Funda e integrou o grupo da seleção brasileira sub-20 vice-campeã mundial da categoria neste ano, na Nova Zelândia. O São Paulo se defende do caso ao alegar que fez a contratação diretamente no Monte Cristo e não tem ligação com possíveis irregularidades anteriores. Já o Criciúma, alega que o jogador foi aliciado pelo clube do Morumbi. O Monte Cristo descartou existir falhas na operação.