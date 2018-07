STJD recusa liberação de Guerrero para clássico do Corinthians

Fracassou a tentativa do Corinthians de liberar Paolo Guerrero para o clássico com o Palmeiras, neste sábado, no Pacaembu. O departamento jurídico do clube informou na manhã desta sexta-feira que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) não aceitou o pedido para amenizar a punição aplicada ao atacante.

O Corinthians tentava trocar a suspensão de três jogos por uma multa em dinheiro em pedido direto ao presidente do STJD, Caio César Vieira Rocha. Era a única possibilidade para o time contar com seu artilheiro no clássico deste fim de semana. Mas o presidente do tribunal negou a troca para esta partida.