STJD reduz penas de Vasco e Atlético-PR por briga no Brasileirão de 2013

RIO - Enquanto se fala novamente sobre a violência de torcidas organizadas, o Pleno do Tribunal Superior de Justiça Desportiva (STJD) decidiu, nesta quinta-feira, reduzir as penas impostas a Vasco e Atlético Paranaense pelas cenas de barbárie na briga entre torcidas na Arena Joinville, pela última rodada do Brasileirão do ano passado.

Como a punição havia sido imposta em primeira instância, couberam recursos, que foram julgados nesta quinta-feira. Após apresentações das defesas dos réus e da argumentação da promotoria, o procurador geral do STJD, Paulo Schmitt, indicou que pretendia elevar as punições, mas não foi o que aconteceu. Isso porque o relator José de Arruda Silveira Filho votou pela redução das penas e foi acompanhando pelos auditores do processo.

Assim, o Vasco, que havia sido punido com a obrigatoriedade de mandar quatro jogos com portões fechados e outros quatro a pelo menos 100km do Rio, agora vai cumprir apenas seis jogos de pena, sendo três em cada modalidade. A multa de R$ 80 mil caiu para R$ 50 mil.

Já o Atlético Paranaense, que havia perdido 12 mandos de campo, agora vai ficar nove partidas punido. Em quatro terá os portões do seu estádio fechados e em outros cinco terá que atuar a 100km de Curitiba. A multa também foi reduzida e passou de R$ 140 mil para R$ 80 mil.