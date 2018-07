STJD revisa decisão e Brasília é campeão da Copa Verde

Campeão dentro de campo, o Brasília teve finalmente confirmado o título da Copa Verde, competição que reuniu equipes do Norte e do Centro-Oeste, no primeiro semestre, valendo vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu voltar atrás da exclusão do Brasília do torneio por suposta irregularidade na escalação de quatro atletas na final do torneio.

O julgamento foi finalizado na tarde de quinta-feira. Os auditores, por maioria de votos, entenderam que não houve má fé do clube no uso de quatro jogadores que não estavam inscritos e sim erro de registro por parte da CBF. Em primeira instância, o Paysandu conseguiu reverter a conquista do Brasília dentro de campo, ficando com a taça. Mas o clube do Distrito Federal recorreu ao Pleno do STJD.

O caso deveria ter sido julgado no dia 14 de agosto, mas o mau tempo interditou o Aeroporto Santos Dumont, no Rio, impedindo que alguns auditores e o presidente da corte, Caio César Rocha, chegassem a tempo de participar daquela sessão.

Depois, o julgamento ficou para o dia 11 de setembro, quando o presidente da Comissão, José Arruda Silveira Filho, devido à complexidade do caso, pediu mais tempo para os auditores revisarem o processo.

Após a derrota em campo, o Paysandu esperava reverter o resultado alegando que o Brasília utilizou os jogadores Gilmar, Índio, Fernando e Igor de forma irregular, já que todos foram inscritos no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF fora do prazo determinado.

Os quatro tinham contrato até 20 de abril, mas a final foi adiada para o dia 21. O Brasília enviou a documentação seis dias antes da decisão, mas a publicação do Boletim Informativo Diário (BID) da CBF só ocorreu no dia 18 de junho.