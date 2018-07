STJD revisa pena e Airton desfalca Botafogo em 3 jogos

"Tanto pela súmula, quanto pela prova de vídeo ficou evidente que o denunciado atingiu o adversário que estava no chão com um pisão na cabeça. Dessa forma, a procuradoria pede a reforma da decisão para que o enquadramento correto seja aplicado ao atleta", argumentou perante o Pleno o representante da procuradoria do STJD, William de Figueiredo.

O relator do processo, o auditor Décio Neuhaus, defendeu pena de apenas dois jogos, mas foi voto vencido. Outros quatro auditores enquadraram o caso como agressão física e deram a punição mínima para este tipo de enquadramento: quatro jogos.

Titular com Vagner Mancini, Airton fica de fora do clássico contra o Fluminense, neste sábado, no Maracanã, e também não enfrenta Figueirense (quarta, em São Januário) e Chapecoense. Ele volta só para as duas últimas rodadas, quando o Botafogo visita o Santos e recebe o Atlético-MG.