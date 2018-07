STJD suspende Emerson Sheik por três jogos do Botafogo

O técnico do Botafogo, Vagner Mancini, não poderá contar com seu principal atacante nas próximas três rodadas do Brasileirão. Emerson foi suspenso nesta sexta-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e ficará fora dos próximos três jogos do time, justamente quando o time carioca vive seu pior momento na disputa.

O atacante foi punido por causa da falta dura no volante Henrique na partida contra o Cruzeiro, dia 2, no Maracanã. Durante o jogo, o atacante escapou da expulsão. Recebeu apenas o cartão amarelo, mas acabou sendo denunciado pela procuradoria do STJD por meio de provas de vídeo.

O tribunal ainda advertiu o árbitro Luiz Flávio de Oliveira por não ter dado o vermelho ao jogador com severidade. "Quando cheguei em casa, revendo as imagens da partida, confesso que percebi que deveria ter aplicado o cartão vermelho por ele atingir diretamente a perna do atleta rival", declarou o árbitro em sua defesa no julgamento.

O Botafogo pode recorrer da decisão no Pleno do STJD. De qualquer modo, Emerson, cujo contrato pertence ao Corinthians, já não poderia entrar em campo diante do Fluminense, no Mané Garrincha, neste domingo, em clássico do futebol carioca. O jogador levou o terceiro amarelo na rodada passada e terá de cumprir suspensão no fim de semana. Agora ficará fora também dos jogos contra Figueirense e Chapecoense. Tanque Ferreyra deverá ser o substituto de Emerson nestes confrontos.

O Botafogo também foi punido na mesma sessão do STJD desta sexta, com multa de R$ 1 mil pelo atraso em voltar ao gramado antes do início do segundo tempo contra o Cruzeiro, no Maracanã.