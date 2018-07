STJD suspende organizadas do Corinthians e interdita parte da arena

A confusão ocorrida domingo nas arquibancadas do Maracanã pode custar caro para o Corinthians e sua torcida. O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Ronaldo Placente, deferiu uma liminar suspendendo as torcidas organizadas do clube em jogos como mandante e visitante. Além disso, o setor Norte da Arena Corinthians foi interditado.

A decisão vale até que o caso seja julgado pela comissão disciplinar do STJD, algo que deve ocorrer, no mínimo, dentro de 15 dias. O tribunal já havia interditado o setor da arena após confusão de torcedores no clássico com o Palmeiras. O pedido de liminar foi feito pela procuradoria da corte desportiva, que encaminhou a denúncia do caso.

As punições não devem parar por aí. Hoje, a procuradoria do STJD deve apresentar denúncia contra os times. Além do tumulto provocado por corintianos, imagens de TV flagraram um torcedor rubro-negro jogando um copo d’água em Marquinhos Gabriel. Ambas as equipes correm o risco de perder até dez mandos de campo.

Na súmula, o árbitro da partida, Anderson Daronco (Fifa-RS), relata apenas o tumulto nas arquibancadas. O procurador-geral do STJD, Felipe Bevilacqua, informou que a procuradoria estava analisando as provas e que deverá formalizar hoje a denúncia.

É provável que tanto o Corinthians quanto o Flamengo sejam enquadrados no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de desordem, invasão ou arremesso de objetos no campo. A pena prevista é de perda de até dez mandos e de multa que pode chegar a R$ 100 mil. O julgamento deverá ocorrer provavelmente em até duas semanas.

Mesmo que as imagens não apontem para o envolvimento de torcedores do Flamengo no tumulto nas arquibancadas, o clube carioca deverá ser denunciado pelo fato de ser o mandante da partida.

O arremesso do copo d’água, apesar de não ter sido relatado na súmula pelo árbitro, também deverá ser motivo de denúncia. Nesse caso, a procuradoria vai ser amparar nas imagens de TV. O Flamengo considera que não será punido, já que informou ter identificado o torcedor e encaminhado para a polícia.

Pesa contra os dois clubes o fato de serem reincidentes. O Corinthians foi punido recentemente pelo STJD por uso de sinalizadores, enquanto o Flamengo viu sua torcida envolvida em confusão em jogo com o Palmeiras, realizado no Mané Garrincha, em Brasília.