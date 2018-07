STJD suspense três palmeirenses e um corintiano por briga

SÃO PAULO - A briga entre jogadores do Palmeiras e do Corinthians, na última rodada do Campeonato Brasileiro, teve consequências piores para os atletas de Palestra Itália.

Após julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta quarta-feira, Luan, Valdivia e João Vítor foram punidos, com cinco, dois e uma partida de gancho, respectivamente. Outro envolvido no incidente, o zagueiro corintiano Wallace, pegou dois jogos.

Valdivia, Luan e Wallace foram pegos no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) - prática de jogada violenta -. João Vitor foi enquadrado no 250 (jogada hostil).

Luan foi quem pegou a pena mais pesada: cinco jogos, após ter acertado um chute em Jorge Henrique. Valdivia, que começou o incidente ao dar uma cotovelada em Jorge Henrique e ser expulso, e Wallace foram suspensos por duas partidas. João Vítor ficará um jogo de fora. Outro atleta julgado, o defensor Leandro castán, do Corinthians, foi absolvido pelo STJD.

Como foram julgados em um incidente de uma competição, os atletas do Palmeiras poderão ser punidos na Copa do Brasil, no primeiro semestre de 2012. Já Wallace deve cumprir a pena somente no Brasileirão, já que o Corinthians joga a Libertadores no início do ano.