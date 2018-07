STJD vai denunciar Corinthians e Vasco por briga no Mané Garrincha

SÃO PAULO - Corinthians e Vasco serão notificados pela Justiça Desportiva pela confusão durante partida do Campeonato Brasileiro no último domingo, 25, no Mané Garrincha. O presidente do STJD, Flávio Zveiter, afirmou que os clubes são passíveis de punição pelo comportamento de seus torcedores no estádio. "O que a legislação prevê é que a equipe responsável pague uma multa ou perca o mando de campo. Em tese, o time pode sofrer essas penas, mas os casos serão julgados". As duas equipes serão denunciadas até quinta-feira, disse em entrevista ao SporTV.

Zveiter ressaltou ainda que é trabalho das equipes zelar pelo bom comportamento de suas torcidas. "Os clubes têm de estar envolvidos, assim como a Justiça comum, a polícia, o Ministério Público.", afirmou.

"A legistação vem sendo cumprida, mas não como a gente gostaria. Um exemplo é que um torcedor envolvido em um disparo de sinalizador que acertou uma criança já está envolvido em outro tumulto", lembrou.

O Estatuto do Torcedor também prevê penalidades aos infratores, como reclusão de até dois anos, multa e impedimento de frequentar estádios, como prevê o artigo 41. O cumprimento da lei, no entanto, não cabe ao STJD, mas à Justiça comum, segundo Zveiter. "Nós podemos sim punir os clubes pela atitude de seu torcedor".

Até o momento, nem o Corinthians e nem a Gaviões da Fiel se pronunciaram sobre a briga no Mané Garrincha e o envolvivento de um dos presos em Oruro na confusão. A torcida organizada deve emitir uma nota com seu posicionamento nesta terça-feira.

Também nesta tarde, o Promotor de Justiça do Consumidor da Capital, Roberto Senise Lisboa, falará sobre o envolvimento de Leandro Silva de Oliveira no tumulto.