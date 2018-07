STJD vai denunciar jogadores por polêmica na Série C do Brasileirão

SÃO PAULO - O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) vai denunciar os jogadores Chicão, do Santa Cruz, e Esley, do Fortaleza, pelo incidente ocorrido entre os dois no último domingo, em jogo da Série C do Brasileirão no Recife, no último sábado. Ao ser acertado por uma cotovelada do adversário, o jogador do time pernambucano se feriu e passou o sangue no rosto de Esley.

"Com certeza vai caber denúncia. Já pedi as imagens da partida e estou aguardando a súmula do árbitro", afirmou o procurador do STJD, Paulo Schmitt. Ele disse que somente depois de analisar esses dois materiais será possível determinar em qual artigo cada um dos jogadores será enquadrado. A resposta deve vir até o fim desta semana.

A confusão causou a expulsão dos dois jogadores e a revolta das comissões técnicas, que invadiram o gramado. O jogo terminou 2 a 1 para o Fortaleza.

Nesta segunda-feira os clubes evitaram falar sobre a polêmica. Esley não quis comentar o assunto e o Santa Cruz proibiu Chicão de dar entrevistas. "Preferimos esperar o caso acalmar e vamos aguardar a denúncia. O Chicão é uma excelente pessoa e sabe que errou", comentou o gerente de futebol do Santa Cruz, Constantino Junior.