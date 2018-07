STJD vai ouvir Bivar após denúncia de lobby na seleção O presidente do Sport, Luciano Bivar, vai ser ouvido nesta terça, em Goiás, pelo auditor do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) Miguel Cançado. É o primeiro passo do inquérito aberto na semana passada pelo presidente do tribunal, Flavio Zveiter, com o objetivo de apurar denúncia do dirigente de que a seleção brasileira já esteve envolvida em esquema de corrupção para a convocação de pelo menos um jogador: Leomar, em 2001.