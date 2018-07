STJD volta a denunciar atacante Kléber, do Vasco, por agressão

O atacante Kléber, do Vasco, pode ser punido com até 12 jogos de suspensão depois de se envolver em mais uma confusão. A Procuradoria do Superior Tribunal da Justiça Desportiva (STJD) denunciou o jogador nesta segunda-feira por suposta agressão sobre o zagueiro Gustavo, do Vila Nova-GO, em partida válida pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O julgamento ainda não tem data marcada.

Kléber volta a figurar no banco dos réus do STJD uma semana depois de ter sido suspenso por dois jogos por ato desleal na partida contra o Paraná, válida pela 14ª rodada da Série B. O atacante estava sob efeito suspensivo quando se envolveu na nova confusão, o que pode pesar contra o atleta no tribunal.

A denúncia foi feita com base em imagens de TV, que flagraram o atleta empurrando e colocando a mão no rosto de Gustavo na saída para o intervalo da partida. A Procuradoria tenta enquadrar o atacante no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que diz respeito à agressões físicas contra outros jogadores. Na ocasião o árbitro não fez registro na súmula.