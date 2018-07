Stoke City derrota Liverpool por 2 a 0 no Inglês

Com o resultado, Liverpool e Stoke City estão agora empatados com 16 pontos, os mesmos do West Bromwich, que perdeu neste sábado para o Wigan por 1 a 0. As três equipes brigam pelas posições intermediárias da tabela.

Mesmo com a invencibilidade de quatro partidas no Campeonato Inglês, o Liverpool não conseguiu fazer frente ao Stoke City. O jamaicano Ricardo Fuller abriu o placar já aos 11 minutos do segundo tempo e, nos acréscimos, o trinitário Kenwyne Jones ampliou. Antes da partida terminar, Lucas ainda recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.