Stoke City e Aston Villa empatam no Campeonato Inglês

Sonhando com uma vaga na próxima edição da Liga Europa, o Stoke City desperdiçou a chance de somar uma vitória em casa e tem agora 25 pontos, ainda em oitavo lugar no Campeonato Inglês. Enquanto isso, o Aston Villa soma 20 pontos, na 12ª colocação.

A liderança do Campeonato Inglês é do Manchester City, que também ficou no 0 a 0 nesta segunda-feira, diante do West Bromwich. Assim, chegou aos 45 pontos, mesma pontuação do segundo colocado Manchester United, que goleou o Wigan por 5 a 0.

Nesta terça-feira, mais três jogos completam a 18ª rodada do Campeonato Inglês: Arsenal x Wolverhampton, Swansea x Queens Park Rangers e Norwich x Tottenham.