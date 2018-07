Stoke City faz dois contra, perde pênalti, e Chelsea goleia

STOKE - O atacante irlandês Jonathan Walters foi o grande nome do sábado, na 22.ª rodada no Campeonato Inglês. Mas o jogador do Stoke City não tem do que se orgulhar. Ele fez dois gols contra e perdeu um pênalti para ajudar o Chelsea a golear por 4 a 0, fora de casa, e se recuperar da derrota para o Swansea, no meio da semana, pela Copa da Liga Inglesa. Os três pontos levaram o time dos brasileiros Oscar, David Luiz e Ramires a 41, passando o Tottenham, que tem um a menos. O Manchester United, que pega o Arsenal no domingo, lidera com 52.

Neste sábado, David Luiz voltou à posição de origem, na zaga, ao lado de Ivanovic, que havia feito duas enormes besteiras entregando dois gols para o Swansea no último jogo. Terry, que não atuava há dois meses, ficou no banco e entrou no finalzinho do segundo tempo.

Na frente, Demba Ba ganhou de vez o lugar de Fernando Torres, mas dessa vez o senegalês não marcou. Walters é quem fez o papel de centroavante que é, mas pelo lado errado. Nos acréscimos do primeiro tempo, Azplicueta cruzou e o irlandês se antecipou aos atacantes, testou firme e fez contra.

Já na segunda etapa, aos 17, Mata bateu escanteio, Walters subiu junto com Lampard, tentou cortar e mais uma vez mandou para dentro do próprio gol. Logo em seguida, Mata foi derrubado na área. Lampard bateu o pênalti e fez o terceiro.

A vitória virou goleada aos 27, numa pancada de Hazard, de longe, no ângulo. Já no fim do jogo, aos 44, Walters teve a chance de se redimir numa batida de pênalti. Mas ele encheu o pé, no meio do gol, e carimbou o travessão.

OUTROS JOGOS

O Everton perdeu a chance de encostar na briga por uma vaga na Liga dos Campeões ao empatar em 0 a 0 com o Swansea, em casa. O time de Liverpool agora tem 37 pontos, no sexto lugar, enquanto os galeses estão em nono, um lugar à frente do Stoke.

A rodada teve outro empates sem gols, entre Norwich City e Newcastle. Já Fulham e Wigan ficaram no 1 a 1. No melhor jogo do dia, o Reading perdia por 2 a 0 do West Bromwich até os 37 minutos do segundo tempo, mas conseguiu uma incrível virada em 3 a 2, em casa, deixando a lanterna do Inglês para o QPR, de Julio Cesar. Pogrebnyak fez o gol da vitória aos 44. Novo time de Wellington Paulista, que ainda não estreou, o West Ham perdeu do Sunderland por 3 a 0, fora de casa. Já o Aston Villa recebeu o Southampton e foi derrotado por 1 a 0.