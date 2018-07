Stoke City vence quarto jogo seguido no Inglês

Com o triunfo, o Stoke City chegou aos 24 pontos, em oitavo lugar no Campeonato Inglês, enquanto o Wolverhampton está na 17ª posição, com 14 pontos. A boa fase da equipe também se reflete na atual Liga Europa. O Stoke City está classificado para a primeira fase do mata-mata do torneio e vai enfrentar o Valencia.

Neste sábado, o Wolverhampton ainda abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo, com o pênalti convertido por Stephen Hunt. Mas o Stoke City conseguiu a virada na etapa final, com gols de Kevin Doyle, contra, aos 13, e Peter Crouch, aos 25 minutos.

Enquanto o Stoke City está em ascensão, o Newcastle segue em má fase e completou a quinta partida sem vitórias no Campeonato Inglês. Neste sábado, a equipe apenas empatou, em casa, por 0 a 0 com o Swansea City. Assim, está em sexto lugar na competição, com 27 pontos.

Em casa, o Everton empatou com o Norwich por 0 a 0. A equipe visitante abriu o placar com Holt, aos 28 minutos do primeiro tempo, mas o time de Liverpool conseguiu igualar aos 36 minutos da etapa final, com Osman.

O West Bromwich superou, fora de casa, o Blackburn por 2 a 1, com gols de Odemwingie e Morrison. Dann fez o gol do Blackburn. O lanterna Bolton perdeu em casa para o Fulham pro 2 a 0, com gols de Ruiz e Clint Dempsey.