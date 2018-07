Stoke City vira sobre o Swansea e se afasta da zona de rebaixamento

O Stoke City conseguiu se afastar um pouco da ameaça do rebaixamento neste domingo. No último jogo o dia pela nona rodada do Campeonato Inglês, a equipe de Peter Crouch jogou em casa e venceu de virada o Swansea City, por 2 a 1. O resultado embolou o meio da tabela, onde cinco equipes têm cinco pontos.

Pelos critérios de desempate, o líder desse grupo dos 11 pontos é o Manchester United, em sexto, mas o gigante do futebol inglês ainda joga na rodada, segunda, contra o West Bromwich. O Arsenal é o sétimo, o Swansea oitavo, o Tottenham o nono e o Stoke aparece na décima colocação.

A partida deste domingo teve seu placar aberto pelo marfinense Bony, de pênalti, ainda na primeira etapa. Também de pênalti, o escocês Adam empatou. Faltando 14 minutos para o fim do jogo, Assaidi levantou na área pela esquerda e o irlandês Walters cabeceou sozinho para decretar a virada.