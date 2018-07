Stoke supera West Ham e sobe para quinto no Inglês

LONDRES - O Stoke City subiu para a quinta colocação no Campeonato Inglês neste sábado. Fora de casa, a equipe derrotou o West Ham por 1 a 0, com gol de Jermaine Pennant, aos 37 minutos do segundo tempo. Assim, o time chegou aos seis pontos, dois a mais do que West Ham, que o ocupa o sétimo lugar.

O Crystal Palace conquistou os seus primeiros pontos nesse retorno à elite do futebol inglês ao bater o Sunderland por 3 a 1, em casa. O Everton empatou o seu terceiro jogo no Campeonato Inglês ao não sair do 0 a 0 com o Cardiff City em País de Gales.

Em casa, o Newcastle superou o Fulham por 1 a 0, também como mandante. O francês Ben Arfa marcou o único gol da partida, o primeiro, aliás, do seu clube nesta edição do Campeonato Inglês. Também como mandante, o Norwich City superou o Southampton por 1 a 0.