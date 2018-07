Stoke vence e aumenta a pressão sobre o Blackburn

A derrota manteve o Rovers empacado na zona de rebaixamento da tabela, e o time foi para a lanterna após a vitória do Wigan sobre o Sunderland na casa do rival por 2 x 1, também neste sábado.

Kean, alvo de protestos de torcedores do Rovers que querem sua demissão, assinou um contrato revisado esta semana - embora sem qualquer mudança em sua duração - numa demonstração de apoio do proprietário do clube, o grupo indiano Venky's.

Seu time, com somente uma vitória em 13 jogos, foi massacrado pelo Stoke, ficando atrás no placar aos 28 minutos, quando Rory Delap completou uma cobrança de falta de Jermaine Pennant para dentro da rede.

O argentino Mauro Formica perdeu uma grande chance de empatar logo após o intervalo, errando completamente seu chute à queima-roupa.

O Stoke dobrou a vantagem aos 13 minutos da etapa complementar, quando o disparo de Glenn Whelan na entrada da área foi desviado e enganou o goleiro Paul Robinson.

Peter Crouch fez o terceiro com uma bela finalização a 18 minutos do encerramento, e o espanhol Ruben Rochina consegui um gol de consolação para o Rovers.

O líder Manchester City entra em campo no domingo, quando enfrenta o Liverpool. O segundo colocado Manchester United manteve uma distância de quatro pontos do topo ao empatar com o Newcastle em casa em 1 x 1 neste sábado.