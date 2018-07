Stoke vence Liverpool e chega a nono jogo sem perder no Inglês

O Stoke City venceu o Liverpool por 3 a 1 nesta quarta-feira, em casa, e chegou ao nono jogo consecutivo sem derrota no Campeonato Inglês. A boa fase fez com que a equipe chegasse à oitava posição e entrasse de vez na briga por uma vaga nas competições europeias do ano que vem, enquanto o Liverpool segue com altos e baixos na temporada.

A vitória desta quarta levou o Stoke a 28 pontos, cinco atrás do Everton, que hoje estaria na Liga Europa, e do Tottenham, que está na zona de classificação para a Liga dos Campeões. Neste sábado, a equipe tentará manter o embalo diante do Southampton, em casa.

Já o Liverpool chegou à sexta derrota na competição, em 19 partidas, justamente quando vinha embalado por uma grande exibição, já que no último sábado goleou o Fulham por 4 a 0. Na próxima rodada, a equipe de Anfield Road terá pela frente o Queens Park Rangers, no domingo.

Mas foi justamente o Liverpool que saiu na frente nesta quarta, e logo aos 2 minutos, com Gerrard, em cobrança de pênalti sofrido por Luis Suárez. Mas a virada não tardou a chegar e, aos 5 minutos, Walters aproveitou escorregam de Skrtel para marcar. Sete minutos depois, Jones escorou de cabeça um escanteio da esquerda e virou. Logo no início do segundo tempo, Walters recebeu a bola em cobrança de lateral para a área, matou no peito e finalizou com categoria para marcar seu segundo gol e fechar o placar.