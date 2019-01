Strasbourg vence e elimina Lyon nas quartas da Copa da Liga Francesa

A zebra correu solta nesta terça-feira nas quartas de final da Copa da Liga Francesa. Mesmo fora de casa, o Strasbourg surpreendeu e venceu o Lyon por 2 a 1, conseguindo a classificação às semifinais da competição, que é a terceira em importância para os clubes no país.

O primeiro gol do jogo foi marcado pelo Strasbourg, aos 26 minutos da etapa inicial, com Ludovic Ajorque, em cobrança de pênalti. O Lyon pressionou demais. Foram duas bolas na trave e um pênalti perdido antes que Bertrand Traore, aos 4 da etapa final, empatasse a partida, após jogada individual.

Mas de nada adiantou o domínio do Lyon, que ficou 70% do tempo com a posse de bola e finalizou 22 vezes na partida. Lamine Kone, depois de cobrança de escanteio, testou firme a bola para fazer o gol da vitória do Strasbourg.

As quartas de final da Copa da Liga Francesa serão completadas nesta quarta-feira. O Paris Saint-Germain recebe o Guingamp, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris. Os outros dois jogos reúnem Monaco x Rennes e Bordeaux e Le Havre.

CAMPEONATO FRANCÊS

Duas partidas adiadas da 18.ª rodada do Campeonato Francês, em 16 de dezembro, por causa dos protestos dos "coletes amarelos" - manifestações contra o aumento do valor do diesel no país -, foram disputados nesta terça-feira.

O Nantes venceu o Montpellier,por 2 a 0, com gols de Majeed Waris e Nicolas Pallois. No outro duelo, Amiens e Angers ficaram no empate sem gols.

O Montpellier é o quarto colocado com 30 pontos, 17 atrás do líder Paris Saint-Germain, enquanto que o Nantes chegou aos 23, na 11.ª posição. O Angers, com 20 pontos, é o 15.º, dois lugares à frente do Amiens, que soma 18 pontos.